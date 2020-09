Importante flambée des hospitalisations en France pour la première fois en plus de deux mois

Pour la première fois ce trimestre, le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés et ceux placés en soins intensifs, dépasse 6.000 et 1.000 respectivement en France.

La France enregistre une tendance préoccupante dans les hôpitaux. Selon le bilan du 24 septembre de l'agence Santé publique France, 6.012 personnes sont hospitalisées pour une infection par le coronavirus, la première forte hausse depuis le 22 juillet.

Le nombre de patients en réanimation s'élève à 1.041 pour la première fois en trois mois et demi, indique Reuters citant les médecins français.

Mesures renforcées

Le 23 septembre, jour de l'annonce des nouvelles mesures, le seuil de 13.000 cas journaliers a été de nouveau franchi.Le ministère de la Santé a présenté une nouvelle cartographie délimitant des zones «en alerte maximale» et «renforcée». Dans les premières (où sont placées Marseille et la Guadeloupe), les bars et les restaurants devraient fermer –mesure de précaution catégoriquement dénoncée par les autorités marseillaises

À Paris et dans d'autres villes en alerte renforcée, l'amplitude horaire des bars a été restreinte pour finir au plus tard à 22h00. Les rassemblements dans ces zones sont désormais limités à 1.000 personnes, contre 5.000 précédemment.

Pour Paris, les restrictions imposées aux bars présentent un «risque économique immense», a déclaré le premier adjoint au maire, Emmanuel Grégoire.