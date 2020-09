Les restaurants et bars ouverts à Marseille ne seront pas verbalisés, promet Samia Ghali

Alors que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures restrictives, une manifestation s’est tenue ce 25 septembre à Marseille contre la fermeture des bars et restaurants. Samia Ghali a déclaré à BFM TV que la police municipale «ne verbalisera pas les restaurants et bars ouverts».

«La police municipale a d'autres missions [...]. Je préférerais que demain, la police nationale soit là où elle doit être, là où on a des problèmes avec des rodéos sauvages [...], les problèmes de cambriolage, les problèmes de stupéfiants, plutôt que d'aller verbaliser des commerçants qui essaient de gagner leur vie et faire marcher l'économie française», a ajouté l'élue.

Manifestation à Marseille

La deuxième adjointe à la maire de Marseille Samia Ghali a déclaré ce vendredi 25 septembre sur BFM TV que les bars et restaurants qui resteront ouverts ne seront pas verbalisés. Une déclaration qui survient alors que plusieurs restaurateurs, cafetiers et acteurs du monde économique de Marseille se sont réunis ce vendredi pour contester contre la fermeture des établissements de restauration , restriction sanitaire annoncée par l’État pour lutter contre la nouvelle vague épidémique.

Ce 25 septembre, une manifestation a lieu devant le tribunal de commerce à Marseille pour protester contre la fermeture des bars et restaurants qui doit durer deux semaines, au moins dans un premier temps.

Le 23 septembre, le gouvernement a annoncé, sans concertation préalable avec les collectivités, la fermeture dès samedi 26 septembre à Aix-Marseille et en Guadeloupe des bars, restaurants et établissements recevant du public, à l'exception de ceux ayant un protocole sanitaire strict comme les théâtres, musées et cinémas. Il s’agit des deux zones géographiques qui sont en «alerte maximale», selon le nouveau classement des autorités.