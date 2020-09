Covid-19: bars et restaurants fermés à Aix-Marseille «à partir de dimanche soir», annonce Muselier

Afin de lutter contre la propagation du Covid-19 dans la métropole d'Aix-Marseille, les bars et restaurants seront fermés «à partir de dimanche soir», a fait savoir ce 25 septembre le président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier.

M.Muselier s'exprimait devant la presse à l'issue d'une réunion en préfecture avec des élus et le ministre de la Santé Olivier Véran, en visite à Marseille, où l'annonce de ces prochaines fermetures a suscité un tollé.

«Ce sont des avancées significatives», a salué le président de région dans un communiqué distinct, évoquant aussi «une clause de revoyure [...] dans sept jours pour faire le point et réévaluer la situation».

Olivier Véran a également déclaré sur son compte Twitter que les établissements en question seraient fermés ce dimanche soir.

«En concertation avec les élus marseillais: les bars et restaurants fermeront dimanche soir. Dans sept jours, après une nouvelle analyse des indicateurs, si la situation s’améliore nettement, nous en tiendrons compte. Sinon, la fermeture sera prolongée de sept jours», a écrit le ministre de la Santé.

Manifestation à Marseille

Ce vendredi 25 septembre, une manifestation a eu lieu devant le tribunal de commerce de Marseille pour protester contre la fermeture des bars et restaurants qui doit durer deux semaines, au moins dans un premier temps.

Plus tôt, le gouvernement avait annoncé, sans concertation préalable avec les collectivités, la fermeture dès samedi 26 septembre à Aix-Marseille et en Guadeloupe des bars, restaurants et établissements recevant du public, à l'exception de ceux ayant un protocole sanitaire strict comme les théâtres, musées et cinémas. Il s’agit des deux zones géographiques qui sont en «alerte maximale», selon le nouveau classement des autorités.

