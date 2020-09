«Pourquoi manger ce qui nous tue»: un McDo d’Angers ciblé par des écologistes - photos

Une banderole avec le slogan «Pourquoi manger ce qui nous tue» a été posée le 26 septembre sur les murs d’un McDonald’s d’Angers par des écologistes de Youth for Climate. Leur but était de dénoncer la surconsommation et les abus subis par certains salariés, indique Ouest-France. Peu après, l’établissement a dû fermer ses portes.

Des militants écologistes ont bloqué un restaurant McDonald’s à Angers, dans le Maine-et-Loire, le 26 septembre. Menée par le collectif Youth for Climate, l’action, sous le slogan «pourquoi manger ce qui nous tue» inscrit sur une banderole, s’est déroulée dans le cadre des Journées mondiales d’action pour le climat.

Une trentaine de jeunes militants écolos du collectif Youth for Climate ont bloqué un McDonalds à Angers : "Pourquoi manger ce qui nous tue ?". Achtung ! Achtung ! Cela ne vous rappelle rien ? Achtung !... pic.twitter.com/5us6wk62wq — Philippe S. Robert (@isafifi) September 26, 2020​

En occupant les accès de cet établissement situé au centre-ville, la trentaine de manifestants cherchaient à dénoncer certains soucis du réseau de restauration rapide, notamment «la surconsommation, le gaspillage alimentaire, l’élevage intensif, l’exploitation salariale des étudiants et des livreurs à domicile», a indiqué une militante à Ouest-France.

En fin de matinée, les manifestants ont été évacués par les forces de l’ordre. Cependant, certains sont restés devant l’immeuble pour continuer à cibler le McDonald’s, à en juger le compte Twitter du collectif angevin.

La police a fait sortir tous les manifestants. Nous restons cependant devant mcdonalds ! Notre message : boycotter ! — Youth For Climate Angers (@yfc_angers) September 26, 2020​

Peu après, le fast-food a fermé ses portes, ce dont les militants se sont félicités.

💪 VICTOIRE ! Le mcdonalds du centre ville d' #Angers ferme ses grilles suite au blocage. #riseforclimate @Youth4Climatefr pic.twitter.com/u9jGja06dl — Youth For Climate Angers (@yfc_angers) September 26, 2020​

Créé en janvier 2019, Youth for Climate s’inscrit dans le mouvement Fridays for Future lancée par Greta Thunberg et visant à lutter contre le réchauffement climatique. Il est implanté en Belgique et en France. De nombreuses marches et campagnes ont eu lieu dans les deux pays depuis sa création.