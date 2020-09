Santé Publique France évoque les plus importants clusters de Covid-19

Parmi toutes les collectivités hors Ehpad, le milieu scolaire et universitaire compte 32% de tous les foyers actifs du coronavirus en devançant les entreprises, indique Santé Publique France. Cependant, ces dernières recensent le plus grand nombre de clusters incluant ceux qui ont déjà été maîtrisés.

Près d’un tiers de tous les foyers de contamination en cours d’investigation à l’échelle nationale hors Ehpad ont été détectés dans le milieu scolaire et universitaire entre mai et septembre, indique Santé Publique France.

Pour le moment, il s’agit de la collectivité qui recense le plus grand nombre de clusters non encore contrôlés ou maîtrisés, à savoir 285 sur 899 (32%), selon le dernier bulletin épidémiologique de l’agence nationale de Santé publique.

Les entreprises en second

Le secteur des entreprises privées et publiques se classe deuxième, avec 195 clusters enregistrés entre le 9 mai et le 21 septembre dont l’examen est toujours en cours (26%). Puis arrivent les établissements de santé avec 97 foyers et les événements publics ou privés (77).

Cependant, le classement de tous les foyers identifiés, dont ceux maîtrisés, montre des résultats complètement différents. L’entreprise se hisse au premier rang des clusters avec 26% des 2.444 foyers de circulation contre 16% apparus dans les écoles et les facultés.

Le nombre de cas de transmission au sein des établissements scolaires est monté d’un cran ces dernières semaines. Après que 26 clusters de transmission ont été constatés la deuxième semaine du mois de septembre, 160 foyers ont été enregistrés le 17 septembre.

Point de vue du gouvernement

Pour autant, Jean-Michel Blanquer pointe «le signal d’un bon respect des règles sanitaires». Selon lui, 1.152 classes et 18 écoles étaient fermées le 25 septembre contre environ 2.000 classes et 90 établissements une semaine avant. «Il n'y a pas tant de contaminations que ça», conclut-il.

Selon le dernier bilan, 14.412 personnes ont été testées positives au coronavirus en France qui désormais recense 527.446 cas. Le 24 septembre, Santé Publique France en a fait état de 16.096, chiffre sans précédent depuis le début de l’épidémie.