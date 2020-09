Ce radar est le champion de France: il flashe en moyenne 23 fois par heure

La portion de l'autoroute A8 située entre Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer est celle où les automobilistes et les motards sont flashés le plus souvent. Même les habitués sont parfois surpris après que la vitesse y a été abaissée à 90 km/h. Le radar se déclenche ainsi en moyenne 23 fois par heure, relate 20 Minutes.