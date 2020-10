La France propose une charte facilitant la lutte contre le Covid-19

La France espère que tous les participants à l'initiative onusienne Accélérateur ACT visant à activer l'accès aux outils de lutte contre le coronavirus adoptent une charte pour consolider les principes de travail conjoint à cet égard, a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Paris propose d’adopter une charte spéciale pour faciliter la lutte contre le Covid-19, a annoncé ce 1er octobre Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du développement du tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie.

Principes de travail conjoint

Il a adressé cet appel à tous les participants de l'initiative onusienne baptisée Accélérateur ACT qui cherche à intensifier l'accès aux outils pour juguler le Covid-19, lors d’un événement de haut niveau à l’Onu consacré à ce sujet.

Quatre piliers

Selon M.Lemoyne, la victoire sur le coronavirus peut être remportée uniquement par une collaboration du monde entier. En conséquence, la France espère que tous les participants se mettront d'accord sur des principes de travail conjoint sous la forme d'une charte pour atteindre un objectif commun.

Comme le souligne Jean-Baptiste Lemoyne, ce document devrait porter sur quatre piliers: la publication ouverte des résultats de la recherche et des essais cliniques, la stratégie d'allocation de ressources sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de répondre aux besoins les plus urgents, l'établissement d'un prix équitable pour les médicaments ou encore le partage volontaire de la propriété intellectuelle.

L’Accélérateur ACT

L’Accélérateur ACT est une nouvelle «collaboration mondiale novatrice» visant à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre la Covid-19 et à en assurer un accès équitable, explique l’OMS sur son site.

Lancé fin avril 2020, l'accélérateur ACT réunit des gouvernements, des scientifiques, des entreprises, la société civile, des organismes philanthropiques et des organisations mondiales œuvrant dans le domaine de la santé.