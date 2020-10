«Le bruit est assourdissant»: la tempête Alex déferle sur la Bretagne, faisant de nombreux dégâts – photos, vidéos

De violentes rafales atteignant 186 km/h et des coupures d'électricité. Alors que la tempête Alex sévit en Bretagne depuis la nuit dernière, des internautes partagent de nombreuses photos et vidéos des intempéries.

De Quiberon (Morbihan) à Rennes (Ille-et-Vilaine), la tempête Alex, qualifiée de «bombe météorologique», déferle sur la Bretagne depuis cette nuit et devrait poursuivre son avancée ce weekend sur la façade Atlantique.

De nombreux internautes diffusent sur les réseaux sociaux photos et vidéos des rafales et pluies diluviennes.

48 kts de vent dans le Port de la Trinité! Et le plus fort arrive. #tempetealex pic.twitter.com/aWWbr5cnKU — Fabrice Amedeo (@FabriceAmedeo) October 1, 2020

​«Le vent est sensible», «le bruit est assourdissant». C’est avec ces mots que des internautes décrivent le passage de la tempête.

🇫🇷 ALERTE INFO - Vidéo impressionnante du #vent soufflant dans la "tour de l'horreur" à #Rennes à cause de la #tempête. Le bruit est assourdissant. Les vents s'intensifient. #TempeteAlex #VigilanceRouge pic.twitter.com/oJVjrRFswx — Mediavenir (@Mediavenir) October 2, 2020

#Meteo #Bretagne #TempêteAlex 🔴💨 Le centre de la dépression touche la côte sud de la Bretagne comme ici à Quiberon où le ciel se dégage 🌕. Le vent est sensible et la tempête va se renforcer considérablement dans les prochaines minutes sur ce secteur.

🎥 Alexandre le Hardy pic.twitter.com/MFuoIkEHtk — Stéven Tual (@StevenTual_off) October 1, 2020

​Dégâts signalés

«Beaucoup de dégâts» signalés dans le Morbihan placé la veille en alerte rouge. «Branches, arbres sur les routes, coupures de courant, toitures envolées», indiquent-ils en commentaire de leurs images.

Rafales à 186 km/h

La tempête baptisée Alex a frappé la France dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle est caractérisée par des vents violents. Une rafale à 186 km/h a été enregistrée à Belle-Île-en-Mer, une autre à 157 km/h à Groix. 80.000 personnes étaient privées d'électricité dans le Morbihan.

Selon la préfecture, ni victimes ni blessés ne sont à déplorer dans ce département. Les pompiers du Morbihan ont effectué 210 interventions entre 22h00 et 05h00.

Deux départements bretons restent placés en vigilance orange. Onze autres restaient en vigilance orange dans le Sud et l'Est pour orages, pluies ou inondations. Les Alpes-Maritimes ont été placées dans la nuit en vigilance rouge à cause d'un risque d'inondation élevé.

Selon Météo France, la dépression restera présente sur le pays ce week-end ainsi qu’en début de semaine prochaine: «Le week-end se déroulera dans une ambiance venteuse, pluvieuse et parfois orageuse, avec encore un risque de coups de vent et de fortes pluies, et des températures encore fraîches».