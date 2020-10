Des inondations «historiques» dans les Alpes-Maritimes au passage de la tempête Alex – vidéos

Orages violents, rafales de vent et précipitations abondantes: la tempête Alex qui traverse ce 2 octobre la France y fait d'importants dégâts matériels.

La situation s'est dégradée ce vendredi 2 octobre dans certains secteurs des Alpes-Maritimes qui ont été placées par Météo-France en vigilance rouge sur le registre «pluies-inondations» et orange sur «orages» et «vagues submersives». Le préfet a enjoint les maires des communes concernées à mettre la population en sécurité. La Vésubie, la Tinée et la Roya suscitent une inquiétude particulière.

L'apocalypse à Saint-Martin Vésubie dans les Alpes-Maritimes. La rivière emporte arbres et maisons sur son passage. Certains ponts menacent désormais de s'écrouler. #TempeteAlex pic.twitter.com/2lAQviNLTN — Hugo Capelli (@Hugo_Capelli) October 2, 2020​

Entretemps, avec la tempête Alex, Météo-France annonce des niveaux de précipitations «historiques», alors que plusieurs secteurs sont d'ores et déjà inondés.

🔴⛈ 02/10/2020 à 17h00 : La #Vésubie est en furie ! Elle continue de grossir en lien avec les précipitations orageuses peu mobiles. Cette vidéo a été prise depuis le #LeMartinet à #Lantosque(06). @VigiMeteoFrance #Nice06 #Meteo06 #CotedAzurFrance pic.twitter.com/bNM0uCn1vZ — Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) October 2, 2020​

Le directeur de cabinet du préfet a donné un résumé des consignes de sécurité:

«On ne sort pas. On reste dans les points hauts chez soi. On est à l'écoute des messages de sa commune, à qui on a demandé des mises à l'abri ou des confinements chez soi.»

Le préfet a demandé l'ouverture de lieux d'hébergement pour inciter les habitants du haut pays à ne pas remonter chez eux.

🔴⛈ 02/10/2020 à 16h50 : Dégâts en cours dans les vallées de l’arrière-pays. Le pont de #Maissa à #SaintMartinVésubie(06) a été coupée par la violence de la crue du #Boréon(06).



📸 #Photos par Lionel Lecourtier Photos Mercantour. @VigiMeteoFrance #Nice06 #Meteo06 pic.twitter.com/ktgC48Zlnz — Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) October 2, 2020​

Temps agité à #Nice avec des vents à 75km/h et une houle qui vient taper le bord de mer. Dans l'arrière pays les cumuls sont dantesques et dépassent 350mm. De nombreuses inondations, coulées de boue, routes coupées sont reportées notamment dans la vallée de la #Vésubie. pic.twitter.com/mm1YXen9lP — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 2, 2020​

Selon Nice Matin, une personne aurait été vue emportée par les flots par un témoin qui a appelé les secours. La réalité des faits n'est pas confirmée à ce stade. Deux autres personnes auraient trouvé refuge sur le toit de leur maison. D'autres, enfin, se sont réfugiées en mairie.

La tempête Alex

Les météorologues ont qualifié la tempête de «bombe météorologique» en raison de la rapidité de sa formation. En Bretagne, de violentes rafales de vent ont atteint par endroits 186 km/h, causant de nombreux dégâts et provoquant des coupures d'électricité.