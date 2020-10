Restauration de Notre-Dame: la Cour des comptes incendie le ministère de la Culture

Des salaires et des loyers payés avec les dons destinés à la restauration de Notre-Dame de Paris et pas d’enquête administrative suite à l’incendie: dans un récent rapport, la Cour des comptes épingle ministère de la Culture. Elle pointe aussi la gestion opaque des dons et le désintérêt de la rue de Valois vis-à-vis de la cathédrale depuis 20 ans.