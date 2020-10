Nouvelle affaire d’abus sexuel à la mairie de Paris, le collaborateur d’une adjointe d’Hidalgo accusé de viol

Après les accusations pour viol contre Christophe Girard, ex-adjoint à la maire de Paris, une nouvelle affaire d’agression sexuelle secoue l’hôtel de ville.

Une jeune femme accuse un collaborateur d’Anne Souyris, adjointe d’Anne Hidalgo et élue EELV, rapporte Le Point.

Selon l’hebdomadaire, la victime a porté plainte et le parquet a confirmé l’ouverture d’une enquête pour viol le 1er octobre.

Dans son témoignage, la plaignante raconte que les faits se sont produits le 23 septembre aux alentours de 18h30. Elle explique qu’elle est alors dans son bureau et que le jeune collaborateur s’approche d’elle et commence à lui masser la nuque et le haut du dos.

Le Point, qui a consulté la plainte, précise que la jeune femme indique n’avoir ni pu se défendre ni marqué sa désapprobation. Enhardi par ce qu’il croit être une absence de réaction, il la viole, poursuit la source.

Rentrée chez elle, la jeune militante écologiste raconte les faits à plusieurs de ses proches qui la convainquent de se rendre au commissariat.

Une enquête est ouverte après que les forces de l’ordre ont transmis le procès-verbal au magistrat de permanence du parquet de Paris.

Le Point a contacté la victime et le mis en cause, mais aucun n’a souhaité faire de commentaires.

La mairie de Paris a déclaré au HuffPost que le suspect a été suspendu de ses fonctions le temps de l’enquête.

Un autre cas d’abus sexuels à la mairie

Auparavant, l'ex-adjoint à la maire de Paris Christophe Girard, visé par une enquête pour viol pour des faits datant des années 1990, avait proposé le 18 août à Anne Hidalgo de se mettre en retrait de la majorité au sein du Conseil de Paris, selon son avocate citée par l’AFP.