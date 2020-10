Cette affirmation prononcée plusieurs fois par Olivier Véran s’est avérée fausse

Dans son point hebdomadaire du 1er octobre sur l’épidémie de Covid-19, Olivier Véran a insisté sur le fait que la France était l’un des pays qui testait le plus au monde. Cette affirmation décryptée par l’émission d’Arte Désintox s’est néanmoins avérée fausse, comme le relate Franceinfo.

En effet, lorsque le nombre de tests est rapporté au nombre d’habitants, la France est loin des premières places. En se basant sur les chiffres de l’ECDC (European Center for Disease Prevention and Control), il s’avère que l’Hexagone, avec ses 1.379 tests pour 100.000 habitants n’est que le 12ème parmi 30 pays d’Europe.

À titre de comparaison, la Belgique en effectue 2.200 et le Royaume-Uni 2.700, soit deux fois plus. Le podium européen se compose du Danemark, du Luxembourg et de l’Islande, lesquels présentent près de 6.000 tests pour 100.000 habitants, plus de quatre fois la moyenne française qui ne dépasse même pas la moyenne européenne (1.700 tests pour 100.000 habitants).

Au niveau mondial, les chiffres du 7 octobre du site Our World in Data montrent que la France est également derrière la Russie, les Émirats arabes unis, Israël, les États-Unis ou encore l’Espagne. Toutefois, le pays a considérablement augmenté son nombre de tests par semaine depuis le début de l’épidémie, mais cela a été le cas de nombreux autres.

«En fait, tous les États ont depuis quelques mois accru considérablement leur capacité en la matière, en prévision d'une éventuelle seconde vague. La France a seulement fait comme les autres. Pas mieux», résume le média.

Quelles mesures cette semaine?

Le ministre de la Santé fera un nouveau point sur la progression du virus ce jeudi à 18 heures. D’après France Inter, des mesures devraient être annoncées dans plusieurs villes en zone «alerte maximale», comme Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Étienne, qui pourraient alors se retrouver au même niveau que Paris et Marseille.

M. Véran s’était déjà montré inquiet quant aux chiffres de la semaine dernière, lesquels se sont encore aggravés cette semaine avec plus de 18.700 nouvelles contaminations détectées en 24 heures, un record absolu. Bruno Lemaire, qui l’accompagnera, détaillera plusieurs aides de l’État aux secteurs les plus touchés par la crise.