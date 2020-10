Une réunion de 700 personnes autorisée par le préfet du Loiret еn pleine crise sanitaire

Bien que le Loiret soit en zone rouge prévoyant l’interdiction de toute réunion de plus de 30 personnes, la préfecture a autorisé une grande réunion de plusieurs centaines de pasteurs évangéliques le 10 octobre. Selon la sous-préfecture, il ne s’agit pas d’un «rassemblement festif».

Le préfet du Loiret a autorisé samedi 10 octobre la réunion de 600 et 700 pasteurs venus de toute la France pour élire leur conseil d’administration sur le terrain de l’association Vie et Lumière alors que la région est en zone rouge, rapporte franceinfo.

Une annonce qui a indigné Jean-François Darmois, le maire de Nevoy, qui se sent «trahi», sans comprendre la raison de cette autorisation «alors qu’on nous interdit des rassemblements de 30 personnes, c’est vrai festifs …mais on joue sur les mots».

Le respect des gestes barrières garanti

«Ce n’est pas normal qu’on nous impose ce rassemblement par les gens du voyage qui, par définition, repartent partout […]. Je ne souhaite pas qu’on nous dise qu’il y a eu un cluster à Nevoy qui a contaminé toute la France», a-t-il déclaré.

Cependant Joseph Charpentier, l’organisateur du rassemblement, a garanti le respect de tous les gestes barrières. Selon lui, les pasteurs viendront également «en voiture et non en caravane et resteront seulement une journée au lieu de huit habituellement. Le soir, ils retourneront dans leurs départements respectifs».

«Ce n'est pas un rassemblement festif»

C’est ce qui a été également évoqué par Régis Castro, sous-préfet de Montargis, sur BFM TV.

«On a bien regardé les conditions dans lesquelles ce rassemblement est organisé. Ce n'est pas un rassemblement festif, cela se déroule sur un terrain privé, sur une journée», a-t-il indiqué.

L’association des évangélistes déclare être «arrivée à échéance», car le rassemblement a été plusieurs fois ajourné en raison de la crise sanitaire. En outre, selon l’organisateur du rassemblement, l’option «visioconférence» est exclue, car «les gens du voyage sont peu à avoir accès à Internet».