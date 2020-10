Dieudonné a invité ses spectateurs porteurs «du virus asiatique» à contaminer les policiers

Dans une vidéo filmée en plein spectacle de l’humoriste controversé Dieudonné en Meurthe-et-Moselle, il est possible de l’entendre dire qu’il appelle tous ceux qui sont atteints «du virus asiatique» à se rendre «au commissariat» pour contaminer les policiers.

En effet, le rassemblement qui s’est déroulé le 9 octobre dans l’ancienne scierie de la commune de Favières a réuni plusieurs centaines de personnes, a précisé auprès de l’AFP la maire de ce village, Valérie Hoffmann. D’après elle, le spectacle a rassemblé près de 300 à 400 personnes. À peine «la moitié était masquée».

La gendarmerie a tenté d'interdire de force le spectacle de Dieudonné, échec total.

Dieudonné en tournée dans toute la France !

Réservez vos places ici : https://t.co/ysUF3yJm4X pic.twitter.com/ZQOwXRbcZ0 — Dieudonné Officiel (@MbalaDieudo) October 11, 2020

Enquête ouverte

La préfecture de Meurthe-et-Moselle a précisé auprès du quotidien Républicain Lorrain qu’une «enquête de gendarmerie va être ouverte» à l’issue du rassemblement:

«Le rassemblement était hors cadre. Le lieu d’accueil n’est pas une salle de spectacle et ne permet pas d’assurer le protocole sanitaire. Nous allons étudier quelles sont les voies légales pour verbaliser».

Comme l’a précisé le quotidien, un dispositif de régulation des flux, ainsi que des contrôles d’alcoolémie à la suite du spectacle en question avaient été déployés.

Situation épidémique en France

Depuis le 10 octobre, Lille, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon sont passées en alerte maximale en raison de la propagation du Covid-19 en France. Ces quatre villes ont ainsi rejoint Marseille, la Guadeloupe et Paris, déjà placées dans cette catégorie à cause du nombre d'infections par le coronavirus. Le 11 octobre, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en France en 24 heures a atteint 26.896, contre un peu plus de 20.000 la veille, selon l'agence Santé publique France.