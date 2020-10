«Je ne sais pas si Monsieur Véran n'est pas aussi dangereux que le virus», lance un élu marseillais RN

Invité ce matin sur Sud Radio, le sénateur Rassemblement national (RN) des Bouches-du-Rhône s’est indigné contre la politique d’Olivier Véran face à la crise épidémique dans l’Hexagone.

Répondant à la question de savoir s’il fallait être sévère quant au respect des mesures de protection, lesquelles sont souvent violées, le président du groupe RN au conseil municipal de Marseille a lancé:

«Comment voulez-vous que l’on respecte des propositions, des annonces qui viennent d’un ministre qui ne comprend rien à rien et qui change de discours tous les deux jours? […] Je ne sais pas si Monsieur Véran n’est pas aussi dangereux que le virus qu’il est censé combattre, par son inefficacité, par son impréparation.»

En guise d’exemple, M.Ravier a évoqué les annonces du ministre de la Santé quant à la fermeture des bars et restaurants, ce qui n’avait pas été prévu, selon lui.

Selon le sénateur, M.Véran «ne consulte pas les élus, ne prend pas en compte la réalité du terrain». Et de pointer le fait que le Rassemblement national écoutait les élus, les intellectuels et même le professeur Raoult, dont l’efficacité du traitement à l’hydroxychloroquine a été démentie par plusieurs études. Stéphane Ravier s’est vu demandé s’il lui faisait confiance:

«Le professeur Raoult n'a tué personne. Il a plutôt soigné des Marseillais. […] Il a cette honnêteté intellectuelle que de reconnaître que son traitement agit efficacement jusqu’à un certain niveau. […] Le ministre est complètement coupé des réalités, il a été calamiteux au premier semestre 2020, il l’est au second. […] Aujourd’hui, nous ne sommes pas mieux lotis en matière d’équipements et de prévention que nous ne l’étions au mois de mars. C’est un véritable scandale. Les Marseillais n’en sont pas responsables, c’est le gouvernement qui en est responsable».

Situation épidémique en France

Depuis le 10 octobre, Lille, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon sont passées en alerte maximale en raison de la propagation du Covid-19 en France. Ces quatre villes ont ainsi rejoint Marseille, la Guadeloupe et Paris, déjà placées dans cette catégorie à cause du nombre d'infections par le coronavirus. Le 11 octobre, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en France en 24 heures a atteint 26.896, contre un peu plus de 20.000 la veille, selon l'agence Santé publique France.