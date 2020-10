Macron décrète un couvre-feu en Ile-de-France et sur huit métropoles.

Emmanuel Macron a décrété un couvre-feu en Île-de-France et sur huit métropoles entre 21h00 et 06h00 pour au moins quatre semaines. Les métropoles concernées sont Grenoble, Lille, Lyon, Aix/Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse, a-t-il précisé.

Détails à suivre