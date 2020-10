Environ 100 millions de smartphones végètent dans les placards en France

Près de 100 millions de smartphones usés végètent dans les maisons et les appartements des Français au lieu d’être recyclés, d’après une étude. Avec l’arrivée de la 5G, ce chiffre risque d’augmenter.

Jusqu’à 100 millions de smartphones seraient en sommeil dans les tiroirs des Français, selon une étude de l’organisme de collecte et de recyclage des équipements électriques Ecosystem. Et ce nombre risque de croître davantage avec l’arrivée de la 5G et les nouveaux appareils qui vont avec, avertit RTL.

D’après un récent rapport du Sénat, les téléphones mobiles représentent déjà 80% de l’empreinte environnementale du numérique. Face à cette situation, les groupes comme Free et Orange investissent activement le marché du recyclage de smartphones estimé à 500 millions d’euros, indique RTL.

Indice de réparabilité

À partir du 1er janvier 2021, la loi anti-gaspillage obligera les téléphones mobiles à afficher leur réparabilité dans l’objectif d’allonger la durée de vie de nos gadgets.

Cet indice, similaire à celle de l’étiquette énergie qui orne les frigos et les machines à laver, est censé lutter contre l’obsolescence programmée. Dans un premier temps, seules cinq catégories de produits seront concernées: lave-linge, téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables et tondeuses à gazon. À terme, il devrait être étendu à d’autres catégories.

Le gouvernement vise ainsi à atteindre 60% de taux de réparation des produits électriques et électroniques d’ici 5 ans, alors qu’aujourd’hui ce taux ne s’élève qu’à 40%.