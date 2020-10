Une légère chute des nouveaux cas de Covid en 24h en France, mais toujours au-dessus des 25.000

La France a enregistré 25.086 cas supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus en 24 heures, montrent les chiffres publiés vendredi soir par les autorités sanitaires.

La progression est un peu en deçà des records de la veille, avec dépassement pour la première fois des 30.000 nouveaux cas sur une journée et franchissement du seuil des 800.000 contaminations depuis le début de l'épidémie, mais reste à un niveau encore très élevé.

Vendredi soir, la France comptait au total 834.770 cas confirmés depuis le début de la crise pour un taux de positivité des tests s'établissant à 12,9% (contre 12,6% jeudi).

Avec 122 décès supplémentaires en 24 heures, le bilan de l'épidémie en France s'élève à 33.303 morts.

Pour endiguer cette deuxième vague épidémique et éviter une saturation des hôpitaux, notamment dans les services de réanimation, un couvre-feu entre en vigueur ce vendredi à minuit (22h00 GMT) en Ile-de-France et dans huit métropoles (Aix-Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Etienne et Rouen).

Il s'appliquera sur une période initiale de quatre semaines chaque jour entre 21h00 et 06h00.

Détails à suivre