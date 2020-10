Ce que l’on sait sur le terroriste ayant décapité un professeur en région parisienne

L’ambassade de Russie en France vérifie une possible citoyenneté russe de l’auteur de l’attaque à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines.

Or, «l’ambassade n’a pas reçu de requêtes sur le suspect présumé» de la partie française pour l’instant, a appris Sputnik au sein de la mission diplomatique.

Précédemment, deux thèses avaient été évoquées par la presse. La chaîne BFM TV a affirmé qu’il s’agissait d’un homme né à Moscou, Le Parisien a ajouté qu’il était d’origine tchétchène.

Selon une autre théorie apparue dans un premier temps, l’assaillant aurait pu être un Algérien né en 1972.

L’ambassade a réclamé des informations sur l’homme auprès des autorités françaises, ont indiqué les médias russes se référant à une source diplomatique.

Assassinat

L’agresseur a été neutralisé par une dizaine de tirs dans la ville voisine d'Éragny-sur-Oise, dans le Val-d'Oise, peu après que sa victime, professeur et père de famille de 47 ans, a été retrouvée décapitée à Conflans-Sainte-Honorine. Ce dernier enseignait l’histoire-géographie depuis cinq ans, relate BFM TV.

Couteau de cuisine

Au moment de l’attaque, l’agresseur a crié «Allahu akbar», d’après les policiers. Il était en possession d’un couteau de cuisine quand il a été repéré par les agents de la BAC.

L’homme a menacé les policiers avec son arme blanche et a pris la fuite. Mis à terre, il s’est montré agressif et n’a pas voulu remettre son arme aux forces de l’ordre. Connu des services de police pour des faits de droit commun mais non fiché S, il a été abattu.

Le parquet national antiterroriste s’est saisi de l’enquête pour «assassinat en relation avec une entreprise terroriste» et «association de malfaiteurs terroriste criminelle».

À la suite des faits, Emmanuel Macron s’est rendu à Conflans-Sainte-Honorine.

Ex-locaux de Charlie Hebdo attaqués

Le 25 septembre, une attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris a fait deux blessés, alors que le procès de l'attentat meurtrier qui l'avait visé en janvier 2015 était en cours.

Les faits ont été reconnus par un Pakistanais âgé de 25 ans. Il a été mis en examen.

L’hebdomadaire a fait part de son soutien et un «sentiment d’horreur et de révolte» suite aux faits du 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine.