Première soirée de couvre-feu: action des opposants à la mesure à Paris

Les opposants au couvre-feu qui va entrer en vigueur ce soir ne sont pas restés à la maison. De plus en plus de manifestants affluent vers le Châtelet pour exprimer leur colère.

En vue de protester contre le couvre-feu de 21h00 à 06h00, un cortège de plus en plus ample marche à travers la capitale. Le point de rendez-vous était prévu au Châtelet mais au fur et à mesure que le cortège avance, de plus en plus de gens s'y joignent, selon les images que Sputnik a prises sur place.

Nombreux sont ceux qui tiennent leur vélo à la main.