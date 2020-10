La France effectue avec succès son premier tir de missile de croisière depuis un sous-marin

Mardi 20 octobre, la France a effectué pour la première fois un tir de missile de croisière depuis un sous-marin, a annoncé le ministère des Armées.

Le Suffren, nouvelle génération de sous-marins nucléaires d'attaque (classe Barracuda), a «réalisé avec succès» ce tir d'essai de missile de croisière naval (MdCN) au large de Biscarrosse (Sud-Ouest), précise-t-il dans un communiqué.

«Ce succès confère une nouvelle capacité stratégique à notre Marine et la place parmi les meilleures au monde», s'est félicité la ministre des Armées Florence Parly.

Le Suffren vient de réussir un tir d’essai de missile de croisière naval (MdCN). Une véritable rupture stratégique. Fière de nos marins, de la DGA et de notre industrie. — Florence Parly (@florence_parly) October 20, 2020

​«Les forces sous-marines françaises pouvaient jusqu'à présent frapper des sous-marins et des navires de surface. Elles peuvent désormais détruire des infrastructures terrestres lourdes, à longue distance», a-t-elle ajouté.

La France rejoint ainsi le cercle fermé des États dotés de missiles de croisière navals, à l'image du Tomahawk américain, «popularisé» par la guerre du Golfe en 1991.

Doté d'une portée de mille kilomètres, le MdCN est destiné à frapper des objectifs situés «dans la profondeur» du territoire adverse, tels des centres politiques, des PC anti-aériens ou des radars.

Il est complémentaire du missile de croisière aéroporté et équipait jusqu'alors les frégates multimissions FREMM.

«Sa capacité de mise en œuvre depuis un sous-marin permet de faire peser sur l'adversaire la menace constante et indétectée d'une frappe depuis la mer», a souligné le ministère des Armées.

La ministre des Armées, @florence_parly, se félicite du succès du premier tir de missile de croisière naval par le sous-marin nucléaire d’attaque Suffren : « Ce succès confère une nouvelle capacité stratégique à notre @MarineNationale et la place parmi les meilleures au monde. » pic.twitter.com/TRwJ4HkcAG — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) October 20, 2020

​Le Suffren est le premier d'une série de six nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque (SNA), c'est-à-dire à propulsion nucléaire, plus discrets et plus lourdement armés.

Sa livraison à la Marine nationale est prévue d'ici la fin de l'année 2020, avant son admission au service actif en 2021.

Les Barracuda visent à remplacer les six sous-marins de classe Rubis entrés en service à partir du début des années 1980.

La mission du SNA consiste à protéger porte-avions et sous-marins lanceurs d'engins (SNLE) porteurs de missiles nucléaires, à traquer les sous-marins ennemis et à recueillir du renseignement. S'y ajoutent la frappe de cibles terrestres et le déploiement de forces spéciales.