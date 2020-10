Santé publique France dévoile la carte des zones les plus touchées par le Covid-19 - photo

Alors que la France fait face à une augmentation des cas de contamination au Covid-19, Santé publique a dévoilé pour la première fois mercredi 21 octobre sur sa plateforme Geodes une carte livrant des données locales détaillées sur la propagation du virus.

🦠 - Santé publique France a dévoilé ce mercredi soir, pour la première fois, les indicateurs de l’épidémie à une échelle beaucoup plus fine que le département, la région ou la métropole. Voici la carte. pic.twitter.com/4iK4TFfuGS — INFO Roubaix (@inforbx) October 21, 2020

Le taux d'incidence, soit le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur sept jours, ou de dépistage, commune par commune, est indiqué. Dans la quasi-totalité de la France métropolitaine, celui-ci est supérieur à 50 qui est le seuil d'alerte.

Santé publique France ne publie toutefois pas de taux précis comme pour les départements ou les régions pour éviter de «stigmatiser» les zones qui auraient un taux d'incidence particulièrement élevé, explique l'agence citée par Le Parisien.

En bleu foncé figurent les régions qui affichent un taux hebdomadaire supérieur à 250 contaminations pour 100.000 habitants au 18 octobre, parmi lesquelles l’Île-de-France, la région lyonnaise et le Nord.

De plus, BFM TV précise que dans la plupart de ces zones, la propagation du virus est intense chez les seniors qui figurent parmi les tranches de la population les plus vulnérables au coronavirus comme pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et les environs de Lyon, particulièrement touchés avec un taux d’incidence supérieur à 250 chez les 65 ans et plus.

Situation «préoccupante»

Face à la deuxième vague de l'épidémie, un couvre-feu a été instauré depuis vendredi 16 octobre, minuit, et pour quatre semaines en Île-de-France et dans huit autres métropoles (Aix-Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Étienne et Rouen) pour tenter d'éviter une saturation des capacités hospitalières.