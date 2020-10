Michel Sardou se défend d’avoir écrit une lettre anti-islam

«Je me contrefiche des hadiths, des sourates et autres corâneries»: le chanteur Michel Sardou a été contraint de s’expliquer après qu’une lettre raciste et islamophobe, dont on lui attribue la rédaction, a refait surface.

«Moi, l’islam, je m’en tape le coquillard [...]. On ne veut pas de leur religion, on ne veut pas de leurs valeurs, on ne veut pas de leurs mœurs, on ne veut pas de leur vision du monde», indique notamment la lettre.

Le chanteur porte plainte

Au micro d’Europe 1, le chanteur âgé de 73 ans a assuré qu’il ne s’agissait «pas du tout de son texte» et qu’il avait l’intention de porter plainte contre son véritable auteur, d’ailleurs anonyme.

«Je n’ai jamais été comme ça de ma vie, jamais! Le racisme m’est complètement étranger. Si j’ai quelque chose à dire, je n’ai pas besoin d’un juge, je le dis lors d’une interview ou à la télévision», a déclaré M.Sardou.

Le texte en question avait été pour la première fois publié en 2010 sur un site québécois avant de réapparaître en 2015, toujours signé Michel Sardou, rappelle le service de vérification de l’AFP.