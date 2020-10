L'Assemblée nationale vote la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février

L'Assemblée nationale a adopté samedi en première lecture la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février, un régime d'exception qui autorise l'exécutif à mettre en place des restrictions face à la crise du Covid-19.

Le texte voté par 71 voix contre 35 est attendu au Sénat mercredi et devrait être adopté définitivement début novembre. Le gouvernement a défendu un texte de «responsabilité», tandis que l'opposition a haussé le ton dans l'hémicycle pour s'inquiéter d'une «mise entre parenthèses des libertés publiques».

L'état d'urgence est rétabli par décret depuis une semaine, mais un texte de loi était nécessaire pour le proroger au-delà d'un mois. Il pourra toutefois être levé par anticipation en cas d'amélioration de la situation.

Couvre-feu pour 54 départements

Le pays a recensé deux anti-records de suite, jeudi et vendredi, avec plus de 41.000 et 42.000 contaminations en 24 heures. Le nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie a dépassé le million.

Au total, 46 millions d'habitants dans 54 départements français sont désormais soumis à un couvre-feu.