«C’est de pire en pire»: un match de foot dégénère à Belfort

À quelques minutes de la fin, le match de football opposant Belfort Sud 3 et Sermamagny a été interrompu à cause d’un incident entre joueurs en dans le stade des Trois-Chênes de Belfort.

«Pendant qu’il se prenait la tête avec un adversaire, notre capitaine a pris un coup de poing par-derrière par un autre joueur de Belfort Sud, ce qui a provoqué un attroupement avec joueurs et spectateurs», a raconté le président de Sermamagny, Steve Niclas, cité par l’Est républicain.

Selon son homologue belfortain Mohamed El Hachani, qui n’était pas sur place, il n’a pas eu «connaissance de la présence de spectateurs sur le terrain». «D’après les éléments dont je dispose, le joueur de Sermamagny a mis une baffe à un de nos joueurs et ensuite c’est parti dans tous les sens», dit-il.

Intervention de police

Les forces de l’ordre sont intervenues. Le capitaine de Sermamagny a été pris en charge par les pompiers et transporté à l’hôpital pour des examens de contrôle.

«Il a des plaies sur le corps et est entaillé au ventre et au visage», dit son président, ajoutant que deux autres de ses joueurs auraient été la cible de coups. «Je suis dégoûté. Tout se passait bien… Et puis quand je vois des gens qui filment, cela m’écœure».

«De pire en pire, la violence est partout»

L’AS Belfort Sud a dit vouloir «laisser faire l’enquête» avant de faire d’autres commentaires.

«Mais c’est de pire en pire, la violence est partout», note Mohamed El Hachani.