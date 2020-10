Une grand-mère bretonne repérée pour son talent de lancer la hache - vidéo

Une retraitée de 67 ans, résidente de Pleubian, va prendre part à la 15e saison de «La France a un incroyable talent» qui débute ce 27 octobre. Cette femme est championne de lancer de haches et de couteaux et présentera ce talent dans l’émission.

La 15e saison de l’émission «La France a un incroyable talent» débute ce 27 octobre sur M6. La retraitée bretonne Marie-Claire Le Tessier, 67 ans, habitante de Pleubian et ancienne agricultrice, a été repérée sur Internet par la production car elle a une passion pour le moins exceptionnelle: le lancer de couteaux et de haches, rapporte France Bleu.

Voici Marie-Claire Le Tessier. Cette ancienne agricultrice bretonne âgée de 68 ans, grand-mère, bientôt arrière-grand-mère passe son temps à lancer... des haches (ou des couteaux 🗡⚔) dans son hangar...⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/ihjv9lR8ua — FB Armorique (@bleuarmorique) October 26, 2020

Selon le média, elle a récemment été championne de France et vice-championne du monde de ce sport.

Elle a accepté ce nouveau défi pour «faire découvrir la discipline et montrer que les femmes pouvaient en faire», comme l’indique la source.

La retraitée passe des heures chaque jour dans un de ses hangars à lancer des haches.

Bim... dans le mille !!! pic.twitter.com/qw6uIiDUg6 — FB Armorique (@bleuarmorique) October 26, 2020

Création de son propre club

D’après France Bleu, elle s’est lancée dans cette discipline en 2013 grâce à un couple d’amis. Et deux ans plus tard, la femme est devenue championne de France et vice-championne du monde.

Après cela, la passionnée a également créé un club de lancer de haches dans son hangar.