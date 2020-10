Darmanin dénonce «le capitalisme effréné» et assume sa critique des rayons communautaires

Gérald Darmanin a assumé ses récents propos sur la viande halal et les rayons communautaires dans les supermarchés. Interrogé mardi 27 octobre sur France Inter sur «les rayons portugais, les rayons chinois», le ministre a précisé qu’il ne comparaît pas les nationalités avec les religions.

Le ministre a ensuite relu ses propos du 20 octobre dernier, prononcés sur BFM TV où il avait regretté l’existence des rayons halals dans les supermarchés.

«On reconnaît du coup les musulmans qui vont dans le rayon halal. Je ne pense pas que le modèle du capitalisme français soit l'acceptation du libéralisme à tout prix», a-t-il estimé.

«Le marketing ciblé communautaire»

D’après lui, alors qu’«un certain capitalisme français et un certain capitalisme mondial» utilisent «le marketing ciblé communautaire», il y a «beaucoup de Français musulmans qui sont les premiers à ne pas vouloir être distingués selon leur religion et selon leur consommation».

Le ministre a regretté «le capitalisme effréné», tout en rappelant que critiquer le capitalisme ne signifiait pas pour autant être marxiste.

«Je dis simplement qu'il y a une responsabilité de toute la société pour éviter la communautarisation. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que chacun se vêtit [vête] comme il le souhaite en République ou mange comme il le souhaite dans la République. On a le droit de critiquer le capital dans le pays», a-t-il conclu.