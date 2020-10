Quatre tremblements de terre frappent l’Alsace en une seule nuit

Quatre tremblements de terre de faible magnitude-de 1,1 à 2,7 sur l'échelle de Richter- ont été recensés dans la nuit du 27 au 28 octobre en Alsace, à proximité de la capitale régionale, selon le site du Réseau national de surveillance sismique.

Le premier séisme, d'une magnitude 2,1 s’est fait ressentir à 23h33 mardi 27 octobre près de Strasbourg. Un peu plus d’une heure après, une secousse plus faible, de 1,1, s’est produite à 0h40 du côté de Schiltigheim. Une troisième a de nouveau été ressentie à proximité de la capitale alsacienne à 05h39. Il s’agit du tremblement de terre le plus fort parmi les secousses produites, sa magnitude s’est élevée à 2,7. Un autre séisme d'une magnitude 1,1 a eu lieu près de Schiltigheim à 6h17.

Des «événements induits»

Toutes les secousses ont été classées par le Réseau national de surveillance sismique comme des «événements induits», donc censés être liés à l’activité humaine. Il est à noter que récemment, suite à une autorisation de la préfecture du Bas-Rhin, l’industriel Fonroche opérant dans la zone a repris des tests d’injection d’eau sur le site de géothermie profonde de Vendenheim-Reichstett.

Ces tests avaient été suspendus en raison des tremblements de terre produits dans l’agglomération strasbourgeoise en 2019, dont un avait atteint 3,1 de magnitude le 12 novembre 2019. Pour l’instant, aucun lien entre ces quatre nouveaux séismes dans la région et la reprise des tests par Fonroche n’a été établi.