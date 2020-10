Didier Raoult face à David Pujadas: «Vous êtes le seul à me prendre pour un imbécile»

Mardi 27 octobre au soir sur LCI, l’échange entre Didier Raoult et David Pujadas a à certains moments été tendu. «Si vous voulez me donner une leçon sur le coronavirus, vous êtes ridicule», a laissé entendre le scientifique.

«Mais vous êtes tous fous, vous êtes devenus tous cinglés», «Vous êtes le seul à me prendre pour un imbécile»: ce sont ces formules et d’autres tout aussi expressives qu’a laissées entendre le professeur Didier Raoult, interviewé par David Pujadas. Et pendant que l’échange entre les deux hommes était diffusé sur LCI, des commentaires coulaient à flot sur Twitter, y compris au sujet de plusieurs passes d’armes qui ont opposé à certains moments les deux interlocuteurs.

Dès le début de l’entretien, invité par le journaliste à reconnaître ou non s’être trompé dans ses prévisions antérieures, Didier Raoult a martelé qu’il «passait sa vie» à dire qu’il ne prédisait jamais rien, et de tacler les médias:

«Après, vous déduisiez autre chose... C’est un peu la spécialité de la télévision de découper les morceaux». «Les journalistes et moi on a des natures différentes. Il y a une qui est l’incitation pour la nouveauté: pour que les gens cliquent il faut parler du sexe, de la terreur ou de la peur».

Soulignant qu’il était d’une autre nature, il a dit qu’il ne cherchait pas à faire peur aux gens.

«À la fin, qu'est-ce qu'on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? Vous êtes tous fous, vous êtes devenus tous cinglés!».

​Et d’ajouter qu’il considérait que le pays vivait une erreur dramatique:

«À la fin, qu’est-ce qu’on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? Vous êtes tous fous, vous êtes devenus tous cinglés!».

«Vous avez un vrai problème»

À divers moments, la confrontation verbale a été beaucoup plus directe. Ainsi, interrogé sur ses propos évoquant le virus qui avait pris une forme moins grave, Raoult a recadré Pujadas. «Non, non, mais vous confondez les sentiments, la connaissance. [...] Vos références scientifiques ne sont pas des scientifiques. Vous avez un vrai problème».

Ou, encore: «Si vous voulez me donner une leçon sur le coronavirus, vous êtes ridicule».

De telles passes d’armes n’ont pas échappé à l’attention de la Toile.

Il est patient, tout de même, David Pujadas... Le Pr Raoult le traite de crétin ignorant toutes les minutes depuis une demi-heure, et il continue d'avoir le sourire - Pujadas, pas Raoult...



​Efficacité de la fermeture des frontières

S’il ne donne toujours pas raison au confinement, doutant de son efficacité, le médecin est pourtant moins catégorique sur une autre mesure qui est la fermeture des frontières.

S'il ne donne toujours pas raison au confinement, doutant de son efficacité, le médecin est pourtant moins catégorique sur une autre mesure qui est la fermeture des frontières.

​L’entretien était diffusé la veille de l’intervention d'Emmanuel Macron qui devrait annoncer ce mercredi 28 octobre à 20h00 de nouvelles mesures pour lutter contre l’aggravation de la situation sanitaire en France où dimanche, un nombre record de nouvelles contaminations -plus de 50.000- a été enregistré et où le taux de mortalité revient aux niveaux d’avril avec plus de 500 décès constatés mardi.