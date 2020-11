Des représentants musulmans ont rendu hommage aux victimes de l’attaque de Nice à Besançon

La journée du 1er novembre 2020 a été marquée par un climat de solidarité à Besançon. Pour la Toussaint, des musulmans se sont joints aux catholiques pour témoigner de leur soutien après l’attentat de la basilique Notre-Dame de Nice.

La communauté musulmane de la ville est venue transmettre un message de paix et de fraternité aux catholiques rassemblés dans la cathédrale Saint-Jean, rapporte France Bleu.

Un message de paix et de fraternité

La délégation, composée des représentants des six mosquées de Besançon et d'un groupe de jeunes croyants, a déposé une gerbe devant la cathédrale avant que Khalid Jarmouni, président du Centre culturel islamique de Franche-Comté, ne prononce son message de «paix et de fraternité».

«Nous sommes particulièrement atteints par le fait que certains individus emplis de haine touchent à la fois nos frères catholiques et leurs lieux sacrés et associent l’islam à leur folie meurtrière», indique son message, publié sur Ma Commune.Info, un site traitant les actualités de Besançon.

Khalid Jarmouni a également condamné «avec la plus grande fermeté et sans aucune réserve» l’attentat de Nice avant de présenter ses «condoléances les plus sincères à la famille des trois défunts».