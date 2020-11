Le terroriste de Nice aurait été testé positif au coronavirus

Le Tunisien qui a tué trois personnes dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption, à Nice, a été testé positif au Covid-19, selon Le Figaro. Une nouvelle qui tombe le jour où un nouvel anti-record de cas supplémentaires est enregistré (52.518 contaminations de plus en 24h).

Les pompiers qui ont pris en charge l'assaillant, après qu'il a été neutralisé par la police, devront se mettre à l'isolement puisqu’ils sont désormais des «cas contacts.

Sécurité renforcée

Le plan Vigipirate a été porté au niveau «urgence attentat», soit le plus élevé, sur l'ensemble du territoire national après une série d'attaques islamistes.

Suivant la décapitation du professeur Samuel Paty début octobre, le Tunisien Brahim A. a tué au couteau trois personnes à la basilique Notre-Dame de Nice. Selon le ministre de l'Intérieur, l'agresseur est venu en France «pour tuer».

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé que la sécurité intérieure et extérieure avait été renforcée depuis et a souligné la nécessité d'apporter «des réponses opérationnelles et répressives» alors que «l'islamisme politique radical» a «déclaré la guerre à la France».