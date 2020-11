Loi «sécurité globale»: un «coup de communication» qui peut «museler la presse» et «engendrer le chaos»

Les députés LREM Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue ont déposé une proposition de loi sur la sécurité globale. Parmi ces mesures, une vise à interdire la diffusion d’images non floutées des forces de l’ordre. Alexandre Langlois, policier et secrétaire général de VIGI, fait le point avec Sputnik sur l’efficacité d’une telle disposition.