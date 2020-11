Le nombre de nouveaux cas de contamination par le Covid-19 en France dépasse de nouveau le seuil des 40.000

La France a fait état ce mercredi 4 novembre de 40.558 nouveaux cas confirmés de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit 4.000 de plus que la veille. Mardi, le nombre de personnes infectées avait atteint 36.330.

En outre, 211 personnes ont été placées en soins intensifs, contre 148 mardi.

Un second confinement, en place depuis le 30 octobre en France métropolitaine et en Martinique, a été décidé par le gouvernement jusqu'au 1er décembre. Pour pouvoir se déplacer, il est nécessaire de nouveau de se munir d'une attestation. Les écoles et lycées restent ouverts, mais les bars et restaurants sont fermés.

La pandémie due au nouveau coronavirus a fait plus de 1,219 million de morts dans le monde, selon l’université Johns-Hopkins qui précise que les États-Unis restent le pays le plus touché avec 233.116 décès et presque 9,5 millions de contaminations, suivis par le Brésil, avec 160.496 morts, et l'Inde, avec 123.611.

Détails à suivre