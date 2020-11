Confinement et reconfinement: 22% des Français sortent plus et 11% sortent moins

Une semaine après la mise en place d’un reconfinement pour endiguer une deuxième vague de Covid-19 en France, 90% des habitants de l’Hexagone déclarent respecter ces nouvelles mesures, bien que près d’un quart des personnes interrogées reconnaissent sortir davantage que lors du premier confinement au printemps, selon un sondage Elabe pour BFM TV.

Concernant le nombre de sorties comparé à celui du premier confinement, 22% des sondés ont déclaré sortir davantage, 67% autant et 11% moins.

L'instauration du reconfinement est approuvée par 71% de la population, mais reste inférieure à 93%, chiffre qui avait été relevé le 18 mars 2020.

Les sondés déclarent sortir avant tout pour faire des courses alimentaires, travailler ou prendre l’air.Ainsi, durant les six premiers jours du confinement, 75% des Français disent être sortis de chez eux pour faire des courses alimentaires, tandis que 68% des actifs se sont rendus au travail. En outre, 47% des Français ont pris l’air ou se sont baladés, 26% ont fait des courses autres qu’alimentaires et 21% ont rendu visite à un proche.

Pour ce qui est du respect des nouvelles mesures, 64% des personnes interrogées estiment que le confinement est respecté par les autres. En région parisienne, huit habitants sur 10 affirment qu’ils respecteront de manière stricte un couvre-feu s’il est mis en place en Île-de-France.

Confiance au gouvernement

En ce qui concerne la confiance en l’exécutif pour lutter efficacement contre l'épidémie, elle enregistre cette semaine une forte baisse et retrouve son niveau le plus bas enregistré par Elabe depuis le début de la crise: 35% (-7) des Français maintiennent leur confiance, alors que 64% (+7) ne lui font plus confiance.

Selon un autre sondage, celui de YouGov pour Le HuffPost, 73% des Français qualifient d’incohérente la communication du gouvernement au sujet des conditions du reconfinement, bien que 65% trouvent cette mesure justifiée et que 55% soient même prêts à la faire durer «pendant les vacances de Noël si la situation sanitaire l'exige».

L’enquête a été réalisée par Internet les 3 et 4 novembre 2020 auprès d’un échantillon de 1.009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.