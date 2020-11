L'auteur de l'attentat de Nice transféré à Paris

L'homme qui a tué trois personnes avec un couteau fin octobre dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice a été transféré ce vendredi après-midi à Paris par avion et sous haute sécurité, a appris l’AFP de source proche du dossier.

L'appareil transportant Brahim Aouissaoui, Tunisien de 21 ans grièvement blessé lors de son interpellation et également testé positif au coronavirus, a atterri au Bourget (Seine-Saint-Denis) peu après 16h00, selon des sources aéroportuaires.

Il devait ensuite être hospitalisé à Paris, selon une source proche du dossier.

Ce transfert a eu lieu sous haute sécurité. À Nice, M.Aouissaoui a embarqué entouré sur le tarmac par plusieurs fourgons de gendarmes, selon un journaliste de l'AFP. À bord de l'avion ont pris place des policiers des unités d'élite du Raid, ont précisé les sources aéroportuaires.

Outre l'assaillant, 11 personnes ont été placées en garde à vue et 10 relâchées depuis le début de l'enquête sur l’attaque ouverte par le parquet antiterroriste, notamment pour «assassinats en relation avec une entreprise terroriste».

«Je me réjouis que le barbare islamiste de l'attentat de Nice vienne d'être transféré de l'hôpital Pasteur de Nice répondant ainsi à ma demande et à celle de la communauté médicale», a réagi sur Twitter le député Les Républicains (LR) des Alpes-Maritimes Éric Ciotti.

«Il est parti, et pour nous c'est un soulagement», a commenté auprès de l'AFP Michel Fuentes, secrétaire général du syndicat FO Santé à Nice, évoquant «l'inquiétude des personnels» chez qui la présence de l'auteur de l'attaque au CHU Pasteur a ravivé les terribles souvenirs de l'attentat sur la Promenade des Anglais du 14 juillet 2016 (86 morts et plus de 260 blessés).