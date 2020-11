Le quai d'Orsay prend contact avec l'équipe de Biden

Les diplomates français n'ont pas attendu le 20 janvier, jour de l'entrée en fonction de la prochaine administration américaine, pour prendre contact avec l'équipe de Joe Biden, annonce le JDD.

Depuis l'investiture de ce dernier par le parti démocrate, son équipe s'est isolée du reste du monde afin de ne pas être accusée de collusion avec des pays étrangers. Il est cependant à nouveau disponible depuis mardi 3 novembre.

Selon le JDD, le dialogue est d'autant plus facile qu'un certain nombre de ces conseillers figuraient déjà dans l'administration Obama et qu'ils sont bien connus de leurs homologues à Paris.

Samedi soir Emmanuel Macron a félicité Joe Biden pour son élection via Twitter:

«Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d'aujourd'hui. Agissons ensemble!».

Les félicitations du Président du Conseil italien Giuseppe Conte, de la chancelière allemande Angela Merkel et des dirigeants des institutions européennes ont suivi.

Selon le JDD, sachant que la question des félicitations était potentiellement une source de conflit avec Trump, plusieurs dirigeants de l'UE l'avaient récemment abordée entre eux, se mettant d'accord pour une coordination dans l'envoi des messages.

Annonce de la victoire de Biden et réaction de Trump

Après que plusieurs médias américains, dont NBC, CNN et Associated Press ont annoncé samedi 7 novembre la victoire du candidat démocrate Joe Biden, celui-ci a promis sur Twitter qu’il serait le Président «de tous les Américains», peu importe qu'ils aient voté pour lui ou non.

Donald Trump a annoncé qu’il contesterait les résultats du vote à partir du 9 novembre devant la justice.

«Je ne m'arrêterai pas tant que le peuple américain n'aura pas obtenu le décompte honnête des voix qu'il mérite et que la démocratie exige», a-t-il déclaré.