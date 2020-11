Le gouvernement envisage d’introduire des amendes pour les cas Covid qui ne s’isolent pas, selon Europe 1

À l’instar de la Suisse, du Royaume-Uni et de certains pays asiatiques, la France a l’intention de rendre l’isolement obligatoire pour les personnes déclarées positives au Covid-19, avec contrôles et amendes «conséquentes» à la clé pour le faire respecter. C’est ce qu’affirme Europe 1 ce lundi 9 novembre en se basant sur des sources anonymes au sein du gouvernement.

«On doit tout regarder si on veut s’en sortir», a confié un ministre auprès de la radio. Un conseiller estime quant à lui qu’«il va falloir mener cette réflexion». En effet, une telle possibilité ferait partie des sujets discutés cette semaine en conseil des ministres.

Comme le rappelle Europe 1, elle fait suite à la demande d’Emmanuel Macron, formulée lors de son allocution sur le reconfinement, de rendre l’isolement des cas positifs «plus efficace» afin de mieux contrôler la propagation de l’épidémie.

Pour Véran, l’isolement «justifie un débat»

Le sujet a déjà été abordé dimanche par le ministre de la Santé lors de l’émission Questions politiques de France Inter, Le Monde et franceinfo. Il reconnaît que le sujet est sensible, puisque qu’il «met en tension notre rapport aux libertés fondamentales et l’histoire sociologique de notre pays».

Olivier Véran affirme toutefois que «la philosophie du gouvernement, c'est la responsabilisation et la confiance», déplorant les situations de personnes positives qui retournent travailler malgré tout et risquent ainsi de créer des clusters dans les entreprises. S’il n’est «pas intimement convaincu» par cette mesure, il estime qu’elle «justifie un débat». Il y aura «une réflexion sur la mise à l'abri des personnes qui sont cas positifs», confirme-t-il.