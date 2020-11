Des camions frigorifiques loués comme chambres funéraires à Marseille

À Marseille, quatre camions frigorifiques ont été loués pour les hôpitaux, selon les informations de France Bleu. Ils n'ont pas encore servi.

Les camions ont été positionnés non loin des morgues des hôpitaux marseillais. Trois pour la Timone, qui accueille les malades les plus graves atteints du Covid-19, et un du côté de l'hôpital Nord.

Mesure de précaution

Il s’agit d’une mesure de précaution puisque les chambres mortuaires affichent actuellement un taux d'occupation de 70%, mais comme tout le processus est ralenti par le reconfinement, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) a préféré anticiper une saturation.

Le nombre de décès n’y cesse d’augmenter: neuf depuis samedi et plus de 150 depuis le 1er août, uniquement en milieu hospitalier, rappelle RTL. L'idée d’utiliser la patinoire de Marseille pour y entreposer des corps a même été évoquée par la préfecture avant qu’elle ne revienne sur l’idée.

Situation en France

Le 8 novembre, Santé publique France a annoncé 38.619 nouveaux cas d'infection et 271 décès au cours des dernières 24 heures.

Au total, l’Hexagone a enregistré 1.787.324 cas confirmés d'infections au coronavirus. 40.439 morts ont été recensés depuis le début de l’épidémie.