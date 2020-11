Yannick Jadot plaide pour une vaccination obligatoire contre le Covid-19

Invité sur franceinfo, Yannick Jadot a déclaré qu’une vaccination contre le Covid-19 devrait être obligatoire, si un remède était trouvé. Le député européen EELV a appelé à mettre en priorité le potentiel vaccin à disposition des plus fragiles.

Au micro de franceinfo, Yannick Jadot s’est positionné en faveur d’une campagne de vaccination obligatoire contre le Covid-19. Le député européen (EELV) a plaidé pour que tous les Français se fassent vacciner, y compris les plus réticents, alors que les sociétés BioNTech et Pfizer ont annoncé le 9 novembre la mise au point d’un vaccin efficace à plus de 90%.

«C’est obligatoire! Regardez le traumatisme que vivent nos sociétés. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'allonger la période de confinement, la période d'affaissement culturel, social, économique de notre pays. À partir du moment où le vaccin sera là, j’espère que tout le monde ira se faire vacciner», a-t-il déclaré sur franceinfo.

🗣️ Vaccin "efficace à 90%" contre le Covid-19 : "Vu ce que nous vivons, j'espère que tout le monde ira se faire vacciner", affirme Yannick Jadot qui demande à ce qu'il soit rendu obligatoire



Les plus fragiles en priorité

Yannick Jadot a également salué la décision de l’Union européenne de passer contrat pour acheter 300 millions de doses de ce vaccin, comme l’avait récemment annoncé Ursula von der Leyen. Craignant une «compétition» pour l’accès au vaccin, il a invité les autorités européennes à s’organiser pour qu’il parvienne en priorité aux populations les plus exposées.

«Il faut absolument trouver le moyen de vacciner largement la population européenne […] Il faut que ces 300 millions de doses […] aillent évidement aux populations les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus exposées et que ce ne soit pas une forme de compétition sociale», a-t-il expliqué sur franceinfo.

Le député européen a également souligné l’importance d’une «coopération internationale» pour que le traitement ne soit simplement réservé aux «pays riches».

La figure d’EELV a cependant précisé que ce vaccin n’était qu’un «début de perspective». Il a appelé les Français à ne pas «relâcher leurs efforts», et à se montrer «strict sur le suivi des règles» en matière sanitaire.