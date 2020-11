Joe Biden Président, Jenifer chante l’hymne américain et ça vaut le détour!

Après 4 jours et 4 nuits, les médias et le camp démocrate ont annoncé la victoire de Joe Biden. Et pour fêter son élection, M6 n’a rien trouvé de mieux que de faire interpréter l’hymne national américain par la starlette de téléréalité française Jenifer, sur fond de bannière étoilée. Vidéo.

L’élection présidentielle américaine 2020 a définitivement impacté le monde, et notamment la France. À cette occasion, M6 a diffusé le Morning Night, une version revisitée du Morning Live, l’émission culte de Michael Youn qui s’est terminée en 2003.

«Après 4 nights et 4 mornings d’attente, le Morning Night célèbre l’élection du 46e Président des États-Unis, Joe Biden.»

Un événement qui se fête donc jusqu’en France, apparemment. Et quoi de plus représentatif des États-Unis que son hymne national? Si Outre-Atlantique, le privilège revient à des chanteuses aux voix puissantes comme Whitney Houston, Beyonce ou Maria Carey, en France, c’est notre Jenifer nationale qui a pris la relève et a accepté de chanter The Star-Spangled Banner (La Bannière étoilée), à ses risques et périls.

Toute de zèbre vêtue devant (l’énorme) drapeau américain, la chanteuse aux huit albums pousse sur les cordes vocales. Dites au revoir «Au soleil» et bonjour à «la bannière étoilée».

La performance sera bientôt diffusée sur M6, mais l’extrait posté sur les réseaux sociaux a déjà su diviser les internautes.

Si Jenifer peut compter sur ses fans pour défendre la qualité de sa prestation, c’est majoritairement l’initiative d’une telle performance qui a engendré les plus vives réactions.

Certains critiquent une influence américaine de plus en plus présente en France :

C'est quoi, ces conneries ? Nous sommes devenus Américains ? — Franck Boizard (@fboizard) November 10, 2020

Pour d’autres, la vidéo postée ce 9 novembre, anniversaire de la mort du Général De Gaulle, est de mauvais goût. Ils y voient même le signe que la France préfère chanter la victoire du Président américain plutôt que de mettre à l’honneur l’instigateur de la Ve République.

9 novembre, anniversaire de la mort du général De Gaulle mais la France préfère célébrer l'élection d'un président étranger comme si c'était le messi — Le D (@PilierDeLaFleme) November 9, 2020

Fait étrange, aucune autre célébrité française n’en avait fait autant pour l’élection de Donald Trump en 2016. Ni même n’avait chanté la Marseillaise pour la victoire d’Emmanuel Macron en 2017. Allez savoir pourquoi…