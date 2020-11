Polémique après la visite de Darmanin au Mémorial du Martyr à Alger

📣#Algerie.Quelle insulte pour les #Harkis et les #piedsnoirs de voir #Darmanin rendre hommage à leurs assasins du FLN!

Quel affront pour l’armée et nos anciens combattants

Quand est ce que les amis de Macron cesseront de trahir et mépriser notre histoire?https://t.co/8XU7bblUFH