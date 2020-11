Un collégien du Nord propose à un camarade de «faire le djihad», disant être «prêt à passer à l’acte»

Pendant une discussion en classe concernant l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, un adolescent de 14 ans scolarisé au collège Lucie Aubrac de Tourcoing (Nord) a annoncé qu’il était «prêt à tout pour de l’argent», rapporte Actu 17.

En effet, le terroriste ayant tué Samuel Paty avait proposé une somme de 300 à 350 euros à des élèves pour identifier le professeur.

«Avec une ceinture d’explosifs»

Le collégien a été recadré dans la foulée par le professeur qui insistait sur la gravité de ses propos. Mais peu après, le collégien a proposé à l’un de ses camarades, lui aussi de confession musulmane, de «faire le djihad».

Dans un premier temps, ce dernier a pensé qu’il s’agissait d’une blague, avant d’en douter. L’adolescent s’est mis à insister et a même affirmé être «prêt à passer à l’acte», «avec une ceinture d’explosifs». Finalement, il a déclaré que Samuel Paty «ne serait pas le seul».

Placé en garde à vue

Un professeur a été alerté. Le collégien scolarisé en classe de 3e a été interpellé par la police puis placé en garde à vue pour apologie du terrorisme. Une perquisition a eu lieu à son domicile. Néanmoins, aucun élément suspect n’a été découvert, a précisé à Actu 17 une source proche de l’enquête.

Lors de son audition, l’adolescent a reconnu ses propos en expliquant toutefois que ce n’était qu'«une plaisanterie» et que son camarade était plutôt naïf. Le mis en cause a également dit qu’il déplorait l’ampleur que cette affaire avait prise. Selon lui, il ne soutenait pas le terrorisme ni l’attentat de Conflans et qu’il était musulman non pratiquant.

Le collégien a été libéré. Le parquet devra déterminer quelles suites sont à donner à ce dossier.