L'arrière-petit-fils de Clemenceau propose à Macron sa solution pour déconfiner plus vite

En marge des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre, l'arrière-petit-fils de Georges Clemenceau a exposé au Président de la République son moyen de tester les Français à grande échelle et donc de déconfiner plus vite et «sauver l’économie». Emmanuel Macron a promis de lui envoyer les coordonnées d’Olivier Véran.