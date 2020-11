Embrasements lors de l'évacuation du camp de migrants de Saint-Denis - vidéo

L’évacuation du camp de migrants qui contenait près de 2.500 personnes sous le pont de l’autoroute A1 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a débuté ce mardi, à l’aube. Plusieurs feux y sont en cours et sont visibles depuis les abords du camp.

L’évacuation du camp de migrants sous le pont de l’autoroute A1 à Saint-Denis à démarré à l’aube de ce mardi 17 novembre.

Elle a été perturbée par plusieurs feux. Par mesure de sécurité, la ligne 13 du métro a été coupée et ne dessert plus la station Saint-Denis Porte de Paris, et ce jusqu’à 12h.

«La situation est très inquiétante. On n’a pas pu faire de distribution de masques. Ils sont nombreux à être entassés. Ils sont plus de 2.000», a déclaré Philippe Caro, de l’association Solidarité Migrants Wilson, qui se trouve à l’intérieur du camp.

Le préfet de police Didier Lallement est arrivé sur les lieux où il tiendra un point-presse. En outre, la préfecture a organisé un briefing de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que de France terre d’asile.