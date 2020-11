Jérôme Salomon: la santé mentale des Français se détériore

Lors d’une conférence de presse le 17 novembre, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a accordé une attention particulière aux conséquences psychologiques, liées à la crise sanitaire, sur les Français.

«Cette épidémie est stressante, anxiogène et peut générer une souffrance psychologique pour nombre d'entre nous» a-t-il reconnu.

«Augmentation importante des états dépressifs»

D’après M.Salomon, la situation épidémiologique a révélé la «fragilité psychique» de nombreux Français.

«On observe ainsi une augmentation importante des états dépressifs. Le nombre de personnes concernées a en effet doublé entre fin septembre et début novembre», a-t-il déclaré.

Quelques conseils face aux troubles dépressifs

Le directeur général de la Santé a également donné des conseils pour les personnes qui souffrent de troubles dépressifs.

Un individu en détresse psychique doit donc «rester en lien et parler avec son entourage, éviter d'être connecté à l'actualité toute la journée et organiser et rythmer ses journées». «Restons solidaires, attentifs à nos proches, nos voisins, nos amis et prenons soins les uns des autres», a conclu Jérôme Salomon.