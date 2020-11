Édouard Philippe travaille sur l’adaptation en série télévisée de son roman «Dans l’Ombre»

De Premier ministre à auteur de série télévisée? Dans une interview publiée le 17 novembre, Édouard Philippe a révélé au Point qu’il travaillait sur une série télévisée qui serait adaptée de son roman «Dans l’Ombre», qu’il a écrit en 2011 avec le député européen Gilles Boyer.

«C'est une œuvre de fiction qui a pour vocation d'apporter du plaisir à celles et ceux qui la verront», a dévoilé l’actuel maire du Havre, précisant qu’il y travaillait avec une équipe de scénaristes.

Il espère ainsi produire une œuvre sur la politique qui reste, selon lui, «quelque chose de très exaltant, de dur et de pas toujours glorieux, mais pas non plus méprisable».

«Dans l’Ombre» est un récit se déroulant en pleine campagne présidentielle en France, dont les coulisses sont dévoilées selon le point de vue du conseiller d’un des candidats. Un poste qu’a d’ailleurs occupé Édouard Philippe pendant deux ans sous Alain Juppé, rappelle l’hebdomadaire.

Quant au contenu même de la série, l’ancien chef du gouvernement préfère garder un certain mystère: «Dans notre série, il s'agit d'un candidat, sur le point d'être élu… Mais il ne faut jamais considérer qu'une élection est acquise! Quant aux acteurs, vous verrez bien!».

L’avancement du projet

Franceinfo a cherché à en savoir plus sur l’avancement de cette série, confirmant notamment qu’Édouard Philippe y figurera au générique en tant que «coscénariste». Le projet était déjà lancé lorsqu’il était encore à Matignon. «Et ça avance de manière un peu plus rapide depuis qu’il l’a quitté», confie un de ses proches.

Selon les informations du média, des producteurs s’y intéressent déjà, avec des propositions d’achat des droits d’adaptation. Un diffuseur aurait même déjà été trouvé. Une équipe est en train d’être constituée autour d’un scénariste professionnel afin d’écrire les épisodes. «Car nous avons le souci que le tout soit crédible, dans le moindre détail», explique Gilles Boyer. L’équipe mise sur une diffusion «dans deux à trois ans».