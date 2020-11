Journalistes placés en garde à vue par la police: le droit de couvrir des manifestations menacé?

Mardi 17 novembre, des échauffourées ont eu lieu à Paris sur le boulevard Saint-Germain, à la suite d’un rassemblement contre la proposition de loi sur la sécurité globale. L’appel avait été lancé par plusieurs organisations syndicales de journalistes et par la Ligue des droits de l’Homme. Devant les débordements occasionnés par ce rassemblement, qui a laissé neuf policiers blessés, plusieurs personnes ont été arrêtées, dont deux journalistes placés en garde à vue.

Deux journalistes placés en garde à vue

Parmi ces derniers, on trouve un journaliste reporter d’images de France 3 Paris Île-de-France. Gardé à vue toute la nuit et toute la matinée, il a été remis en liberté mercredi 18 novembre en début d’après-midi. Son avocat, Me Dominique Tricaud, a souligné que le journaliste «faisait tout simplement son travail». «Il y a très longtemps qu’un journaliste d’une grande chaîne de télévision n’avait pas été interpellé dans ces conditions», a-t-il ajouté sur France 3.

Sur Twitter, le directeur régional de France 3 Paris Île-de-France a condamné «cette arrestation abusive et arbitraire d’un journaliste dans l’exercice de son travail».

Après l'interpellation et la mise en garde à vue, hier soir à Paris, d'un journaliste du Réseau de France 3, la Direction de France Télévisions condamne cette restriction des droits de la presse et l’obstruction au bon exercice du droit d’informer. — Francois Desnoyers (@FrancoisDesnoy1) November 18, 2020

L’autre journaliste interpellée est une jeune photographe, Hannah Nelson, travaillant pour le média Taranis News, classé à l’extrême gauche. Interrogée par Sputnik, elle nous explique les conditions de son interpellation et les «dix-sept heures de garde à vue» qui s’en sont suivies.

«J’étais en haut de la bouche du métro Solférino pour prendre des photos des manifestants lorsque les policiers décident de charger. J’ai juste eu le temps de me retourner avant qu’ils ne m’attrapent et me traînent sur quelques mètres. J’étais totalement étranglée, incapable de respirer […] On me menotte et on m’embarque dans un camion», relate Hannah Nelson au micro de Sputnik.

La photographe affirme ne pas avoir eu «le temps d’expliquer qu’elle était photojournaliste». Si elle ne «possède pas la carte de presse», Hannah Nelson rappelle que la «grande majorité des journalistes sont également dans cette situation», ce qui ne devrait pas les empêcher d’effectuer leur travail. «Le journalisme, ce n’est pas simplement un statut, c’est quelque chose qui se définit par des actions: écrire, se déplacer, informer. Ce n’est pas simplement une carte qui prouve quoi que ce soit.»

Les journalistes devront-ils «se rapprocher des autorités» pour couvrir une manif?

Lors d’une conférence de presse organisée mercredi 18 novembre, Gérald Darmanin s’est exprimé sur ces interpellations en expliquant qu’«il a été prévu de pouvoir mettre fin à cette manifestation qui était devenue illégale, puisque dépassant l’horaire, et y compris les personnes qui étaient des journalistes –c’est le Code de sécurité intérieure, là c’est le schéma du maintien de l’ordre– devaient être dispersées.»

On voit ici les effets concrets du nouveau "schéma du maintien de l'ordre". "Le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au

profit des journalistes ou de membres d’associations." 2/5 pic.twitter.com/7r5gvosBPp — Pierre Tremblay (@tremblay_p) November 18, 2020

​En effet, depuis la mise en place du nouveau schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) en septembre dernier, les journalistes «doivent, comme n’importe quel citoyen, obtempérer aux injonctions des représentants des forces de l’ordre en se positionnant en dehors des manifestants appelés à se disperser.» C’est d’ailleurs ce que tente d’expliquer un policier au journaliste freelance Clément Lanot, prié de s’éloigner après une sommation des forces de l’ordre.

Un policer menace de m’interpeller.



Malgré ma carte de presse, caméra : un policier me demande d’arrêter de travailler et quitter la zone sous peine de garde à vue.



J’étais en dehors des tensions à ce moment et identifiable.



Ce n’est pas normal. pic.twitter.com/COK6IvX9Gj — Clément Lanot (@ClementLanot) November 17, 2020

​En revanche, le ministre de l’Intérieur a ajouté une déclaration plus étonnante au sujet des journalistes accrédités pour couvrir une manifestation. «Je rappelle que si les journalistes couvrent des manifestations, […] ils doivent se rapprocher des autorités, en l’occurrence du préfet du département, singulièrement ici le préfet de police de Paris, pour se signaler, pour être protégés par les forces de l’ordre, pour pouvoir être distingués, pour pouvoir rendre compte de son travail de journaliste dans ces manifestations.»

Ecoutez bien cette courte déclaration de @GDarmanin qui parle de @ClementLanot journaliste menacé hier d'être interpellé en faisant son travail de journaliste sur la #Manifestation anti #PPLSecuriteGlobale avec caméra et carte de presse. 1/4 pic.twitter.com/CJpjT7jhM3 — LINE PRESS (@LinePress) November 18, 2020

​Or, rien n’indique que les journalistes doivent se rapprocher des autorités compétentes pour couvrir une manifestation. Ni dans les textes de loi, ni même dans le SNMO cité par le ministre lui-même. Même la Préfecture de police de Paris ne semble pas être au courant de ces dispositions:

Monsieur @GDarmanin ? J’ai appelé la préfecture de police (@prefpolice) de Paris pour me faire accréditer..... et bien ils ne sont juste « pas au courant » 🤷🏻‍♂️ https://t.co/gq4NuVKWED pic.twitter.com/uZWgQoT33I — Louis Witter (@LouisWitter) November 18, 2020

Cette déclaration a en tout état de cause été très mal reçue par de nombreux journalistes, qui y voient une dérive sécuritaire du gouvernement. Laquelle empièterait sur les libertés de la presse définies par la loi de 1881.

Non, aucune accréditation n'est nécessaire pour couvrir une manifestation @GDarmanin.



Nous n’avons pas à nous "rapprocher de la préfecture" pour faire librement notre travail de journaliste sur le terrain en France en toute indépendance. — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 18, 2020

​Pour sa part, Hannah Nelson dit «ne pas comprendre le message de Gérald Darmanin.»

«On ne devrait pas avoir à prévenir les autorités pour faire notre métier librement. Nous sommes dans un pays censé nous garantir une liberté d’informer. Je ne vois pas pourquoi on devrait contacter préalablement le préfet pour exercer notre métier», s’inquiète Hannah Nelson au micro de Sputnik.

Ce mercredi 18 novembre sur Public Sénat, Valérie Gomez-Bassac, députée LREM du Var, entretenait d’ailleurs l’ambiguïté de la position gouvernementale sur le sujet. Alors qu’Éric Dupond-Moretti assurait dans une audition devant les sénateurs vouloir «réguler, au travers de la loi, notamment de 1881, les immixtions de ceux qui ne sont pas journalistes et qui ne méritent pas d’être protégés par cette loi», l’élue a affirmé que la loi sécurité globale avait entre autres vocation à donner «une protection et un service pour les journalistes qui font vraiment leur travail et qui donnent de la vraie information». Reste à savoir qui détermine ce qu’est une «vraie information»…