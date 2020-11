Olivier Véran fait le point sur la crise sanitaire lors d'une conférence de presse

«Un pic» de l'épidémie passé, le pays en phase «de décroissance»: telle a été l'évaluation de la situation sanitaire en France par Olivier Véran en début de semaine. La barre des deux millions de cas a été franchie depuis lors et un nouvel anti-record journalier établi avec 45.522 cas d'infection en l'espace de 24 heures.

Lors d'une conférence de presse hebdomadaire, le ministre de la Santé devrait fournir ce jeudi 18 novembre un frais aperçu de la crise sanitaire.

EN DIRECT | Point de situation sur la lutte contre la #COVID19 https://t.co/RbQ5ssMEch — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) November 19, 2020

L'évolution de l'épidémie est plutôt instable dans l'Hexagone et plusieurs questions restent toujours en suspens: réouverture des commerces et date du Black Friday, reprise des réunions religieuses, Noël et éventuel scénario de déconfinement.

Troisième vague à craindre?

Plus tôt dans la semaine, le bilan total de plus de deux millions de cas de Covid-19 a été enregistré, a constaté le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Une autre crainte dont avait précédemment fait part le ministre de la Santé, c'est la possibilité d'une troisième vague constituée des troubles mentaux, en particulier chez les jeunes. M.Salomon avait de son côté fait état d'«une augmentation importante des états dépressifs», qui touchaient le double de personnes début novembre par rapport à fin septembre.