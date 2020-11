L’opération Noël Sans Amazon, révélatrice d’hypocrisie?

À l’approche de Noël, des appels au boycott contre Amazon se font entendre. Après une tribune signée par 120 élus et représentants d’ONG qui plaident pour une meilleure taxation du géant américain, c’est dorénavant une pétition lancée par des ONG, des élus de gauche et écologistes qui s’engagent à ne pas faire leurs achats de Noël sur la plateforme de Jeff Bezos. Leur but: soutenir l’emploi local et le commerce de proximité.

Si l’initiative est louable, elle est décriée sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs d’Amazon défendent le service qualitatif de la plateforme. Sans oublier les zones rurales en manque de commerces et où les transactions en ligne deviennent quasi providentielles. De plus, certains militants anti-Amazon ont laissé leurs livres à la vente sur le site…

L’impact négatif d’Amazon tant aux niveaux social, fiscal, qu’environnemental est indéniable. Mais n’y aurait-il pas meilleure solution que d’infantiliser et de culpabiliser le consommateur?