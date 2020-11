Pour une large majorité des Français la jeunesse actuelle est «sacrifiée» en raison du Covid, selon un sondage

Les deux-tiers des Français affirment qu’à l’avenir, les jeunes seront les plus pénalisés par les conséquences économiques de la crise liée au Covid-19, indique un récent sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info. Un Français sur deux croit également que la jeunesse est la plus responsable de la situation sanitaire actuelle.

Pour 75% des Français, «de toutes les générations, c’est la jeunesse qui sera à l’avenir la plus pénalisée par les conséquences économiques de cette crise sanitaire», indique un sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info publié le 19 novembre. Un peu plus de la moitié des sondés -55%- pensent qu’en ce moment déjà, c’est la jeunesse qui en souffre le plus.

Il est à noter que dans le même temps, pour 49% des Français, la jeune génération est «la plus responsable de la situation sanitaire actuelle car c’est elle qui a le plus propagé l’épidémie». Les plus âgés sont davantage d’accord avec cet avis: 69% des plus de 65 ans partagent l’idée que la jeunesse est responsable de la propagation de l'épidémie.

L’attitude envers le deuxième confinement

«Alors que les Français ne vivent finalement pas si mal le confinement –54% disent qu’il n’est pas difficile à vivre– les jeunes, eux, commencent à en avoir assez», indique l'enquête en précisant qu’aujourd’hui 58% des jeunes de 18-24 ans ont du mal à vivre avec.

Un chiffre qui a progressé de 14 points par rapport à son introduction au printemps, quand une minorité de cette tranche d'âge -44%- ne pouvait pas supporter l’isolement.

À en croire les résultats du sondage, depuis le début de la crise sanitaire ce sont surtout des difficultés pour suivre les études à distance (pour 60% des jeunes) et la baisse du pouvoir d’achat (pour 51% des jeunes) qui se sont avérés difficiles pour la jeunesse.

Malgré cette lassitude, la majorité des jeunes -65%- estiment que le reconfinement est «une bonne mesure». Au total, 68% des sondés soutiennent cette démarche du gouvernement et 70% pensent qu’elle produit des résultats efficaces sur le plan sanitaire.

L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 1.691 Français dont 686 jeunes (15-30 ans) interrogés par Internet les 18 et 19 novembre 2020.